Разлетятся в считанные минуты: три закуски к праздничному столу

Чтобы быстро и качественно составить меню на предстоящее празднование дня рождения или другого семейного праздника, нужно все изрядно обдумать, определиться с ингредиентами. Если вы планируете готовить рыбные закуски, эта подборка именно для вас.

Мы выбрали три варианта закусок из рыбы и морепродуктов, которые точно понравятся каждому. Речь идет о тарталетках с креветками, закусках из авокадо и тунца в половинках и сырных панкейках с красной рыбой.

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Закуска с креветками в тарталетках

– 12 – 15 тарталеток;– половина огурца;– укроп;– щепотка соли;– 2,5 столовые ложки крем-сыра;– 12 – 15 креветок;– икра;– кунжут.

Приготовление:

Нарежьте свежий огурец кубиками, а укроп мелко нарубите ножом.

Смешайте крем-сыр, соль, огурец и укроп. Выложите начинку в тарталетки и поставьте сверху готовую креветку.

Посыпьте все кунжутом, выложите икру и подавайте на стол.

Приятного тебе аппетита!

Закуска из авокадо в половинках и тунце.

– 2 спелых авокадо;– 2 баночки тунца;– 8 – 10 часов.– соль;– черный молотый перец;– оливковое масло;– лимонный сок;– семена кунжута.

Приготовление:

Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и мякоть так, чтобы не повредить кожицу. Кожицы откладываем в сторону, в них будем сервировать салат.

Открываем тунец, сливаем жидкость.

Авокадо нарезаем на кубики, нарезаем черри пополам и смешиваем с тунцом, каплей оливкового масла, лимонным соком, солим, перчим.

Выкладываем в челноки из авокадо и посыпаем кунжутом.

Приятного тебе аппетита!

Закуска с красной рыбой на творожных панкейках

– 2 куриных яйца;– 1 столовая ложка сахара без горки;– 1/3 чайной ложки соли;– 250 миллилитров теплого молока;– 150 граммов муки;– 1 чайная ложка разрыхлителя;– 1/4 чайной ложки соды;– 150 граммов твердого сыра;– 20 граммов сливочного масла;– масло.– 200 граммов крем-сыра;– свежий укроп;– слабосоленая рыба;– любимая зелень.

Приготовление:

Яйца, сахар, соль, растопленное масло взбалтываем, добавляем молоко, просеянную муку, разрыхлитель, соду, хорошо смешиваем венчиком.

Сыр натираем на средней терке и добавляем к тесту, смешиваем.

На сковороду капаем немного масла, растираем его салфеткой. Жарим панкейки на разогретой сковороде, 1 панкейк – 1 столовая ложка теста, переворачиваем, когда сверху еще сырое тесто, но пузыри уже лопают.

Для начинки соединяем крем-сыр с измельченным укропом, смазываем панкейки и сверху выкладываем рыбу и зелень.

Приятного тебе аппетита!