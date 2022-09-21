Разлетятся в считанные минуты: три закуски к праздничному столу
21 сентября 2022 , 12:45Читати новину українською
Чтобы быстро и качественно составить меню на предстоящее празднование дня рождения или другого семейного праздника, нужно все изрядно обдумать, определиться с ингредиентами. Если вы планируете готовить рыбные закуски, эта подборка именно для вас.
Мы выбрали три варианта закусок из рыбы и морепродуктов, которые точно понравятся каждому. Речь идет о тарталетках с креветками, закусках из авокадо и тунца в половинках и сырных панкейках с красной рыбой.
Читайте также Удобно есть руками: быстрый рецепт куриных голеней в панировке
Закуска с креветками в тарталеткахИнгредиенты:
– 12 – 15 тарталеток;
– половина огурца;
– укроп;
– щепотка соли;
– 2,5 столовые ложки крем-сыра;
– 12 – 15 креветок;
– икра;
– кунжут.
Приготовление:
- Нарежьте свежий огурец кубиками, а укроп мелко нарубите ножом.
- Смешайте крем-сыр, соль, огурец и укроп. Выложите начинку в тарталетки и поставьте сверху готовую креветку.
- Посыпьте все кунжутом, выложите икру и подавайте на стол.
Приятного тебе аппетита!
Закуска из авокадо в половинках и тунце.Ингредиенты:
– 2 спелых авокадо;
– 2 баночки тунца;
– 8 – 10 часов.
Для соуса:
– соль;
– черный молотый перец;
– оливковое масло;
– лимонный сок;
– семена кунжута.
Приготовление:
- Авокадо разрезаем пополам, вынимаем косточку и мякоть так, чтобы не повредить кожицу. Кожицы откладываем в сторону, в них будем сервировать салат.
- Открываем тунец, сливаем жидкость.
- Авокадо нарезаем на кубики, нарезаем черри пополам и смешиваем с тунцом, каплей оливкового масла, лимонным соком, солим, перчим.
- Выкладываем в челноки из авокадо и посыпаем кунжутом.
Приятного тебе аппетита!
Закуска с красной рыбой на творожных панкейкахИнгредиенты:
– 2 куриных яйца;
– 1 столовая ложка сахара без горки;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 250 миллилитров теплого молока;
– 150 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 1/4 чайной ложки соды;
– 150 граммов твердого сыра;
– 20 граммов сливочного масла;
– масло.
Для начинки:
– 200 граммов крем-сыра;
– свежий укроп;
– слабосоленая рыба;
– любимая зелень.
Приготовление:
- Яйца, сахар, соль, растопленное масло взбалтываем, добавляем молоко, просеянную муку, разрыхлитель, соду, хорошо смешиваем венчиком.
- Сыр натираем на средней терке и добавляем к тесту, смешиваем.
- На сковороду капаем немного масла, растираем его салфеткой. Жарим панкейки на разогретой сковороде, 1 панкейк – 1 столовая ложка теста, переворачиваем, когда сверху еще сырое тесто, но пузыри уже лопают.
- Для начинки соединяем крем-сыр с измельченным укропом, смазываем панкейки и сверху выкладываем рыбу и зелень.
Приятного тебе аппетита!