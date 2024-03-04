Манящий вкус моря: рецепт лучшего рыбного супа

4 марта 2024, 22:15
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Fajne gotowanie

Рыбный суп – отличная идея для обеда. На вкус очень вкусный и очень ароматный. Он настолько особенный, что подойдет и на рыбном столе.

Запах свежего моря, отголосок волн и волшебная атмосфера пристани – все это неотъемлемые составляющие рыбного супа, блюда, которое поражает не только своим богатым вкусом, но и открывает двери к кулинарным традициям разных стран мира.

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Рыбный суп – это не только гастрономическое удовольствие, но и изящный способ собрать за столом близких людей и насладиться вкусным блюдом.

Рецепт рыбного супа

  • Время: 1 час
  • Порций: 5

Такая вкуснятина / Фото fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 800 грамм филе трески;
– 1 морковка;
– 50 грамм корня сельдерея;
– 20 грамм укропа;
– 1 луковица;
– 150 грамм сливок;
– специи: соль, перец, лимонный сок, душистый перец, лавровый лист.
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Приготовление:

  1. Филе трески тщательно промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
  2. Очистите лук, нарежьте на кубики и обжарьте.
  3. Налейте в кастрюлю примерно 1500 миллилитров воды.
  4. Добавьте все овощи и специи.
  5. Варите все до мягкости овощей.
  6. Затем добавьте рыбу и лимонный сок.
  7. Варите суп еще 20 минут на медленном огне.
  8. Наконец добавьте измельченный укроп и сливки.
  9. Подержите все на огне еще несколько минут.
  10. Подавайте горячим.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська