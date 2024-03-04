Манящий вкус моря: рецепт лучшего рыбного супа

Рыбный суп – отличная идея для обеда. На вкус очень вкусный и очень ароматный. Он настолько особенный, что подойдет и на рыбном столе.

Запах свежего моря, отголосок волн и волшебная атмосфера пристани – все это неотъемлемые составляющие рыбного супа, блюда, которое поражает не только своим богатым вкусом, но и открывает двери к кулинарным традициям разных стран мира.

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Рыбный суп – это не только гастрономическое удовольствие, но и изящный способ собрать за столом близких людей и насладиться вкусным блюдом.

Рецепт рыбного супа

Время: 1 час

1 час Порций: 5

Такая вкуснятина / Фото fajne gotowanie

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– 800 грамм филе трески;– 1 морковка;– 50 грамм корня сельдерея;– 20 грамм укропа;– 1 луковица;– 150 грамм сливок;– специи: соль, перец, лимонный сок, душистый перец, лавровый лист.

Приготовление:

Филе трески тщательно промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками. Очистите лук, нарежьте на кубики и обжарьте. Налейте в кастрюлю примерно 1500 миллилитров воды. Добавьте все овощи и специи. Варите все до мягкости овощей. Затем добавьте рыбу и лимонный сок. Варите суп еще 20 минут на медленном огне. Наконец добавьте измельченный укроп и сливки. Подержите все на огне еще несколько минут. Подавайте горячим.

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