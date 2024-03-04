Манящий вкус моря: рецепт лучшего рыбного супа
4 марта 2024, 22:15Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Рыбный суп – отличная идея для обеда. На вкус очень вкусный и очень ароматный. Он настолько особенный, что подойдет и на рыбном столе.
Запах свежего моря, отголосок волн и волшебная атмосфера пристани – все это неотъемлемые составляющие рыбного супа, блюда, которое поражает не только своим богатым вкусом, но и открывает двери к кулинарным традициям разных стран мира.
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Рыбный суп – это не только гастрономическое удовольствие, но и изящный способ собрать за столом близких людей и насладиться вкусным блюдом.
Рецепт рыбного супа
- Время: 1 час
- Порций: 5
– 800 грамм филе трески;
– 1 морковка;
– 50 грамм корня сельдерея;
– 20 грамм укропа;
– 1 луковица;
– 150 грамм сливок;
– специи: соль, перец, лимонный сок, душистый перец, лавровый лист.
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Приготовление:
- Филе трески тщательно промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
- Очистите лук, нарежьте на кубики и обжарьте.
- Налейте в кастрюлю примерно 1500 миллилитров воды.
- Добавьте все овощи и специи.
- Варите все до мягкости овощей.
- Затем добавьте рыбу и лимонный сок.
- Варите суп еще 20 минут на медленном огне.
- Наконец добавьте измельченный укроп и сливки.
- Подержите все на огне еще несколько минут.
- Подавайте горячим.