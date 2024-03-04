Запах свіжого моря, відгомін хвиль і чарівна атмосфера пристані – все це невіддільні складові рибного супу, страви, яка вражає не лише своїм багатим смаком, але й відкриває двері до кулінарних традицій різних країн світу.
До теми 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця
Рибний суп – це не лише гастрономічне задоволення, а й витончений спосіб зібрати за столом близьких людей і посмакувати смачною стравою.
Рецепт рибного супу
- Час: 1 година
- Порцій: 5
Така смакота / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Філе тріски ретельно промийте, обсушіть і наріжте невеликими шматочками.
- Очистіть цибулю, наріжте на кубики та обсмажте.
- Налийте в каструлю приблизно 1500 мілілітрів води.
- Додайте всі овочі та спеції.
- Варіть все до м'якості овочів.
- Потім додайте рибу і лимонний сік.
- Варіть суп ще 20 хвилин на повільному вогні.
- Нарешті додайте подрібнений кріп і вершки.
- Потримайте все на вогні ще кілька хвилин.
- Подавайте гарячим.