Цей смачний салат чудово підійде до м'ясних страв. Ви можете не заправляти його майонезом, а використати, до прикладу, сметану.
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Рецепт свіжого салату на Новий рік
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Наріжте усі необхідні інгредієнти на шматочки, які вам найбільше подобаються.
- Перекладіть все в глибоку миску та додайте сухарики і консервовану кукурудзу.
- Заправте салат майонезом, додайте сіль, якщо треба, та перемішайте.