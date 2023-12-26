Цей смачний салат чудово підійде до м'ясних страв. Ви можете не заправляти його майонезом, а використати, до прикладу, сметану.

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Рецепт свіжого салату на Новий рік

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Наріжте усі необхідні інгредієнти на шматочки, які вам найбільше подобаються.
  2. Перекладіть все в глибоку миску та додайте сухарики і консервовану кукурудзу.
  3. Заправте салат майонезом, додайте сіль, якщо треба, та перемішайте.