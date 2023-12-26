Цей смачний салат чудово підійде до м'ясних страв. Ви можете не заправляти його майонезом, а використати, до прикладу, сметану.

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Рецепт свіжого салату на Новий рік

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів міксу салату;

– 100 грамів помідорів чері;

– 2 огірки;

– 1 куряче філе;

– 1 пачка сухариків;

– половина банки кукурудзи;

– сіль, майонез до смаку.

Приготування:

Наріжте усі необхідні інгредієнти на шматочки, які вам найбільше подобаються. Перекладіть все в глибоку миску та додайте сухарики і консервовану кукурудзу. Заправте салат майонезом, додайте сіль, якщо треба, та перемішайте.

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