Он станет вашим любимым: рецепт вкусного и простого салата на Новый год
26 декабря 2023, 13:30Читати новину українською
Источник:nastya_shemelina9
Если вам надоели традиционные новогодние салаты, попробуйте приготовить что-нибудь другое. В частности, рекомендуем воспользоваться этим пошаговым и простым рецептом.
Этот вкусный салат отлично подойдет к мясным блюдам. Вы можете не заправлять его майонезом, а, например, использовать сметану.
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Рецепт свежего салата
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 100 граммов микса салата;
– 100 граммов помидоров черри;
– 2 огурца;
– 1 куриное филе;
– 1 пачка сухариков;
– половина банки кукурузы;
– соль, майонез по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте все необходимые ингредиенты на кусочки, которые вам больше всего нравятся.
- Переложите в глубокую миску и добавьте сухарики и консервированную кукурузу.
- Заправьте салат майонезом, добавьте соль, если нужно, и перемешайте.