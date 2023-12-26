Он станет вашим любимым: рецепт вкусного и простого салата на Новый год

Если вам надоели традиционные новогодние салаты, попробуйте приготовить что-нибудь другое. В частности, рекомендуем воспользоваться этим пошаговым и простым рецептом.

Этот вкусный салат отлично подойдет к мясным блюдам. Вы можете не заправлять его майонезом, а, например, использовать сметану.

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Рецепт свежего салата

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

– 100 граммов микса салата;– 100 граммов помидоров черри;– 2 огурца;– 1 куриное филе;– 1 пачка сухариков;– половина банки кукурузы;– соль, майонез по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте все необходимые ингредиенты на кусочки, которые вам больше всего нравятся. Переложите в глубокую миску и добавьте сухарики и консервированную кукурузу. Заправьте салат майонезом, добавьте соль, если нужно, и перемешайте.