Удивляем подачей: салат "ананас", который станет звездой любого застолья

27 ноября 2022 , 15:40
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Источник:

Pysznosci

Когда зовешь кого-нибудь в гости, всегда хочется продемонстрировать свои кулинарные умения. Необязательно тратить время на изысканные блюда – шедевр можно создать даже из простых ингредиентов.

Эффектный салат может стать звездой любой вечеринки. Всегда уместны многослойные закуски – они содержат много ингредиентов, благодаря чему достаточно сытные. Если вам надоели стандартные овощные опции, предлагаем пользоваться этим рецептом. Сочетание картофеля, ветчины, яиц и яблок может произвести настоящий фурор, не говоря уже о том, что форму подачи все точно запомнят.

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Рецепт салата "ананас"

Время: 45 минут

Порций: 4

Салат, который подходит на любом застолье / Фото Pysznosci

Ингредиенты:

  • 400 грамм вареного картофеля;
  • 200 грамм ветчины;
  • половина луковицы;
  • 1 яблоко;
  • 3 вареных яйца;
  • 4 столовые ложки майонеза;
  • консервированные ананасы.

Соус

  • 150 граммов майонеза;
  • 3 столовых ложки горчицы в зернах;
  • 3 столовые ложки сливок.

Украшение:

  • 100 грамм грецких орехов (половинки);
  • пучок шнит-лука.

Приготовление:

  1. Картошку, яйца и яблоки натираем. Из половины ингредиентов выкладываем первые слои.
  2. Делим все ингредиенты пополам и формируем слои в такой последовательности: картофель, яйцо, майонез, измельченный лук, ананас, ветчина и яблоки.
  3. Готовим соус. Тщательно перемешиваем майонез, сливки и горчицу, приправив солью и перцем и покрываем сформированные слои.
  4. С одной стороны кладем пучок лука, раскладываем поверх салата орехи, а майонезом формируем "ананас".
Приятного аппетита!
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська