Удивляем подачей: салат "ананас", который станет звездой любого застолья
Источник:Pysznosci
Когда зовешь кого-нибудь в гости, всегда хочется продемонстрировать свои кулинарные умения. Необязательно тратить время на изысканные блюда – шедевр можно создать даже из простых ингредиентов.
Эффектный салат может стать звездой любой вечеринки. Всегда уместны многослойные закуски – они содержат много ингредиентов, благодаря чему достаточно сытные. Если вам надоели стандартные овощные опции, предлагаем пользоваться этим рецептом. Сочетание картофеля, ветчины, яиц и яблок может произвести настоящий фурор, не говоря уже о том, что форму подачи все точно запомнят.
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Рецепт салата "ананас"
Время: 45 минут
Порций: 4
Салат, который подходит на любом застолье / Фото Pysznosci
Ингредиенты:
- 400 грамм вареного картофеля;
- 200 грамм ветчины;
- половина луковицы;
- 1 яблоко;
- 3 вареных яйца;
- 4 столовые ложки майонеза;
- консервированные ананасы.
Соус:
- 150 граммов майонеза;
- 3 столовых ложки горчицы в зернах;
- 3 столовые ложки сливок.
Украшение:
- 100 грамм грецких орехов (половинки);
- пучок шнит-лука.
Приготовление:
- Картошку, яйца и яблоки натираем. Из половины ингредиентов выкладываем первые слои.
- Делим все ингредиенты пополам и формируем слои в такой последовательности: картофель, яйцо, майонез, измельченный лук, ананас, ветчина и яблоки.
- Готовим соус. Тщательно перемешиваем майонез, сливки и горчицу, приправив солью и перцем и покрываем сформированные слои.
- С одной стороны кладем пучок лука, раскладываем поверх салата орехи, а майонезом формируем "ананас".