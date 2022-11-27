Ефектний салат може стати зіркою будь-якої вечірки. Завжди доречні багатошарові закуски – вони містять багато інгредієнтів, завдяки чому є доволі ситними. Якщо вам набридли стандартні овочеві опції, пропонуємо скористатися цим рецептом. Поєднання картоплі, шинки, яєць та яблук може викликати справжній фурор, не кажучи вже про те, що форму подачі усі точно запам'ятають.

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Рецепт салату "ананас"

Час: 45 хвилин

Порцій: 4

Салат, який пасує на будь-якому застіллі / Фото Pysznosci

Інгредієнти:

400 грамів вареної картоплі;

200 грамів шинки;

половина цибулини;

1 яблуко;

3 варених яйця;

4 столові ложки майонезу;

консервовані ананаси.

Соус:

150 грамів майонезу;

3 столові ложки гірчиці у зернах;

3 столові ложки вершків.

Додатки:

100 грамів волоських горіхів (половинки);

пучок шніт-цибулі.

Приготування:

Картоплю, яйця та яблука натираємо. З половини інгредієнтів викладаємо перші шари. Ділимо усі інгредієнти навпіл та формуємо шари у такій послідовності: картопля, яйце, майонез, подрібнена цибуля, ананас, шинка та яблука. Готуємо соус. Ретельно перемішуємо майонез, вершки та гірчицю, приправивши сіллю та перцем, і покриваємо сформовані шари. З одного боку кладемо пучок цибулі, розкладаємо поверх салату горіхи, а майонезом формуємо "ананас".