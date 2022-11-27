Эффектный салат может стать звездой любой вечеринки. Всегда уместны многослойные закуски – они содержат много ингредиентов, благодаря чему достаточно сытные. Если вам надоели стандартные овощные опции, предлагаем пользоваться этим рецептом. Сочетание картофеля, ветчины, яиц и яблок может произвести настоящий фурор, не говоря уже о том, что форму подачи все точно запомнят.

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Рецепт салата "ананас"

Время: 45 минут

Порций: 4

Салат, который подходит на любом застолье / Фото Pysznosci

Ингредиенты:

400 грамм вареного картофеля;

200 грамм ветчины;

половина луковицы;

1 яблоко;

3 вареных яйца;

4 столовые ложки майонеза;

консервированные ананасы.

Соус:

150 граммов майонеза;

3 столовых ложки горчицы в зернах;

3 столовые ложки сливок .

Украшение:

100 грамм грецких орехов (половинки);

пучок шнит-лука.

Приготовление:

Картошку, яйца и яблоки натираем. Из половины ингредиентов выкладываем первые слои. Делим все ингредиенты пополам и формируем слои в такой последовательности: картофель, яйцо, майонез, измельченный лук, ананас, ветчина и яблоки. Готовим соус. Тщательно перемешиваем майонез, сливки и горчицу, приправив солью и перцем и покрываем сформированные слои. С одной стороны кладем пучок лука, раскладываем поверх салата орехи, а майонезом формируем "ананас".