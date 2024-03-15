Огромная миска за 50 гривен: готовим культовую намазку "Белочка"

15 марта 2024, 17:46
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Источник:

УНИАН

Намазку "Белочка", пожалуй, любят все. Хоть она и бюджетная, но очень вкусная.

"Белочка" – очень проста в приготовлении. Также она известна как еврейская закуска или еврейская намазка.

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Намазка с плавленым сыром и чесноком

  • Время: 15 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 плавленых сырка;
– 3 яйца;
– 2 зубчика чеснока;
– 10 граммов зеленого лука;
– 2 столовые ложки майонеза;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Яйца отварите в подсоленной воде вкрутую. На это уйдет 8 – 10 минут после закипания воды.
  2. Чеснок почистьте и измельчите.
  3. На средней терке натрите охлажденные вареные яйца, а на мелкой – плавленые сырки.
  4. Смешайте сырки, яйца и измельченный чеснок.
  5. Заправьте блюдо майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
  6. Готовую закуску подавайте на гренках, тостах или в лаваше. Также "Белочку" можно есть самостоятельно, как салат.
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Автор: Ольга Котів