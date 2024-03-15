"Белочка" – очень проста в приготовлении. Также она известна как еврейская закуска или еврейская намазка.
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Намазка с плавленым сыром и чесноком
- Время: 15 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Яйца отварите в подсоленной воде вкрутую. На это уйдет 8 – 10 минут после закипания воды.
- Чеснок почистьте и измельчите.
- На средней терке натрите охлажденные вареные яйца, а на мелкой – плавленые сырки.
- Смешайте сырки, яйца и измельченный чеснок.
- Заправьте блюдо майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
- Готовую закуску подавайте на гренках, тостах или в лаваше. Также "Белочку" можно есть самостоятельно, как салат.