"Білочка" – дуже проста в приготуванні. Також вона відома як єврейська закуска або єврейська намазка.

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Намазка з плавленим сиром і часником

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Яйця відваріть у підсоленій воді на круто. На це піде 8 – 10 хвилин після закипання води.
  2. Часник почистьте та подрібніть.
  3. На середній тертці натріть охолоджені варені яйця, а на дрібній – плавлені сирки.
  4. Змішайте сирки, яйця та подрібнений часник.
  5. Заправте страву майонезом, посоліть і поперчіть до смаку.
  6. Готову закуску подавайте на грінках, тостах чи в лаваші. Також "Білочку" можна їсти самостійно, як салат.