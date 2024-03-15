"Білочка" – дуже проста в приготуванні. Також вона відома як єврейська закуска або єврейська намазка.

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Намазка з плавленим сиром і часником

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 плавлені сирки;

– 3 яйця;

– 2 зубчики часнику;

– 10 грамів зеленої цибулі;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Яйця відваріть у підсоленій воді на круто. На це піде 8 – 10 хвилин після закипання води. Часник почистьте та подрібніть. На середній тертці натріть охолоджені варені яйця, а на дрібній – плавлені сирки. Змішайте сирки, яйця та подрібнений часник. Заправте страву майонезом, посоліть і поперчіть до смаку. Готову закуску подавайте на грінках, тостах чи в лаваші. Також "Білочку" можна їсти самостійно, як салат.

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