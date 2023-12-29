Всего 3 ингредиента: как правильно сделать легендарный салат "Белочка"
29 декабря 2023, 12:57Читати новину українською
Салат "Белочка", наверное, знают все. Его можно есть как по отдельности, так и смазывать на хлеб.
Также этот салат называют "Еврейским". 24 Канал предлагает приготовить его по классическому рецепту.
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Рецепт салата "Белочка"
- Время: 5 минут
- Порции: 4 – 6
– 4 отварных куриных яйца;
– 3 плавленых сырка;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– майонез, черный молотый перец, соль по вкусу.
Приготовление:
- Почистите яйца от скорлупы и натрите на мелкой терке.
- Аналогично натрите плавленые сырки и смешайте их с яйцами.
- Выжмите к ингредиентам через пресс чеснок, добавьте соль и перец. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- Этим салатом можно смазать гренки или брускеты, украсив их ломтиком помидора или зеленью. Также он будет иметь отличный вкус самостоятельно.