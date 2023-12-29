Також цей салат називають "Єврейський". 24 Канал пропонує приготувати його за класичним рецептом.
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Рецепт салату "Білочка"
- Час: 5 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Почистьте яйця від шкарлупи та натріть їх на дрібній тертці.
- Аналогічно натріть плавлені сирочки та змішайте з яйцями.
- Вичавіть до інгредієнтів через прес часник, додайте сіль та перець. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
- Цим салатом можна намастити грінки чи брускети, прикрасивши їх скибкою помідора або зеленню. Також він чудово смакуватиме самостійно.