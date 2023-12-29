Також цей салат називають "Єврейський". 24 Канал пропонує приготувати його за класичним рецептом.

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Рецепт салату "Білочка"

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 4 – 6

Приготування:

  1. Почистьте яйця від шкарлупи та натріть їх на дрібній тертці.
  2. Аналогічно натріть плавлені сирочки та змішайте з яйцями.
  3. Вичавіть до інгредієнтів через прес часник, додайте сіль та перець. Заправте все майонезом та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Цим салатом можна намастити грінки чи брускети, прикрасивши їх скибкою помідора або зеленню. Також він чудово смакуватиме самостійно.