Культовый "Бунито": готовим вкусный и недорогой салат на Новый год

27 декабря 2023, 19:26
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Источник:

blogini_kyxni

Особое место на новогоднем столе занимают салаты. Если вам надоели классические Шуба или Оливье, попробуйте приготовить что-нибудь новенькое.

В частности, рекомендуем обратить внимание на салат "Бунито". Он прост и не нуждается в множестве ингредиентов.

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Рецепт салата "Бунито"

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 вареных куриных филе;
– 200 – 300 граммов корейской моркови;
– 5 вареных яиц;
– 300 граммов сыра.

Приготовление:

  1. Порежьте куриное филе кубиками. Сыр натрите на терке. Белки отделите от желтков и натрите на мелкой терке отдельно.
  2. Куриное филе, желтки и половину сыра заправьте майонезом и перемешайте. Выложите на дно формы.
  3. Сверху положите корейскую морковь, которую немного смажьте майонезом.
  4. Белки и вторую половину сыра перемешайте и разровняйте по моркови. Хорошо примните вилкой.
  5. Перед подачей салат можно украсить по вашему вкусу – зеленью, лимоном и так далее.
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Автор: Ольга Котів