В частности, рекомендуем обратить внимание на салат "Бунито". Он прост и не нуждается в множестве ингредиентов.
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Рецепт салата "Бунито"
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Порежьте куриное филе кубиками. Сыр натрите на терке. Белки отделите от желтков и натрите на мелкой терке отдельно.
- Куриное филе, желтки и половину сыра заправьте майонезом и перемешайте. Выложите на дно формы.
- Сверху положите корейскую морковь, которую немного смажьте майонезом.
- Белки и вторую половину сыра перемешайте и разровняйте по моркови. Хорошо примните вилкой.
- Перед подачей салат можно украсить по вашему вкусу – зеленью, лимоном и так далее.