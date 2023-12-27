В частности, рекомендуем обратить внимание на салат "Бунито". Он прост и не нуждается в множестве ингредиентов.

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Рецепт салата "Бунито"

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 2 вареных куриных филе;

– 200 – 300 граммов корейской моркови;

– 5 вареных яиц;

– 300 граммов сыра.

Приготовление:

Порежьте куриное филе кубиками. Сыр натрите на терке. Белки отделите от желтков и натрите на мелкой терке отдельно. Куриное филе, желтки и половину сыра заправьте майонезом и перемешайте. Выложите на дно формы. Сверху положите корейскую морковь, которую немного смажьте майонезом. Белки и вторую половину сыра перемешайте и разровняйте по моркови. Хорошо примните вилкой. Перед подачей салат можно украсить по вашему вкусу – зеленью, лимоном и так далее.

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