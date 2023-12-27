Зокрема, радимо звернути увагу на салат "Буніто". Він простий та не потребує безлічі інгредієнтів.
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Рецепт салату "Буніто"
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Поріжте куряче філе кубиками. Сир натріть на терці. Білки відділіть від жовтків та натріть на дрібній терці окремо.
- Куряче філе, жовтки та половину сиру заправте майонезом і перемішайте. Викладіть на дно форми.
- Зверху покладіть корейську моркву, яку трішки змастіть майонезом.
- Білки та другу половину сиру перемішайте та розрівняйте по моркві. Добре примніть виделкою.
- Перед подачею салат можна прикрасити на ваш смак – зеленню, лимоном тощо.