Такой вкусности вы еще точно не ели: готовим элементарный салат "Бургер"

28 января 2024, 14:51
Читати новину українською

Источник:

top_havchik_

В салатах можно использовать не только колбасу, прошуто или крабовые палочки. Попробуйте добавить жареный говяжий фарш.

Приготовьте этот простой и быстрый салат "Бургер". Он вам точно понравится.

Будет вкусно Кулинарная гордость Закарпатья: готовим настоящий гуцульский банош – аутентичный рецепт

Салат "Бургер"– пошаговый рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 головка салата айсберг;
– 1 помидор;
– 300 грамм фарша из говядины;
– 1 лук;
– 100 граммов сыра;
– соль, перец по вкусу;
– бальзамический или винный уксус.

Для соуса:

– 4 столовые ложки йогурта;
– 2 чайные ложки медовой горчицы;
– 1 соленый огурец;
– укроп.

Приготовление:

  1. Очистите и порежьте лук полукольцами. Залейте уксусом и отставьте.
  2. Пожарьте фарш до готовности.
  3. Тем временем нарежьте айсберг и помидоры. Отправьте их в миску.
  4. Для соуса измельчите соленый огурец и укроп, добавьте йогурт, горчицу и перемешайте.
  5. Добавьте фарш и лук без уксуса к овощам. Сверху натрите сыр.
  6. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить очень вкусные чебуреки.
Автор: Ольга Котів