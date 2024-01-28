Такой вкусности вы еще точно не ели: готовим элементарный салат "Бургер"
28 января 2024, 14:51Читати новину українською
Источник:top_havchik_
В салатах можно использовать не только колбасу, прошуто или крабовые палочки. Попробуйте добавить жареный говяжий фарш.
Приготовьте этот простой и быстрый салат "Бургер". Он вам точно понравится.
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Салат "Бургер"– пошаговый рецепт
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 головка салата айсберг;
– 1 помидор;
– 300 грамм фарша из говядины;
– 1 лук;
– 100 граммов сыра;
– соль, перец по вкусу;
– бальзамический или винный уксус.
Для соуса:
– 4 столовые ложки йогурта;
– 2 чайные ложки медовой горчицы;
– 1 соленый огурец;
– укроп.
Приготовление:
- Очистите и порежьте лук полукольцами. Залейте уксусом и отставьте.
- Пожарьте фарш до готовности.
- Тем временем нарежьте айсберг и помидоры. Отправьте их в миску.
- Для соуса измельчите соленый огурец и укроп, добавьте йогурт, горчицу и перемешайте.
- Добавьте фарш и лук без уксуса к овощам. Сверху натрите сыр.
- Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.