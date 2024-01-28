Приготуйте цей простий та швидкий салат "Бургер". Він вам точно сподобається.

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Салат "Бургер" – покроковий рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Почистьте та поріжте цибулю півкільцями. Залийте її оцтом та відставте.
  2. Посмажте фарш до готовності.
  3. Тим часом наріжте айсберг та помідори. Відправте їх у миску.
  4. Для соусу подрібніть солоний огірок і кріп, додайте йогурт, гірчицю та перемішайте.
  5. Додайте фарш та цибулю без оцту до овочів. Зверху натріть сир.
  6. Заправте салат соусом, додайте сіль та перець до смаку і добре перемішайте.