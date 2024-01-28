Приготуйте цей простий та швидкий салат "Бургер". Він вам точно сподобається.
Буде смачно Кулінарна гордість Закарпаття: готуємо справжній гуцульський банош – автентичний рецепт
Салат "Бургер" – покроковий рецепт
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Почистьте та поріжте цибулю півкільцями. Залийте її оцтом та відставте.
- Посмажте фарш до готовності.
- Тим часом наріжте айсберг та помідори. Відправте їх у миску.
- Для соусу подрібніть солоний огірок і кріп, додайте йогурт, гірчицю та перемішайте.
- Додайте фарш та цибулю без оцту до овочів. Зверху натріть сир.
- Заправте салат соусом, додайте сіль та перець до смаку і добре перемішайте.