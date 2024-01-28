Приготовьте этот простой и быстрый салат "Бургер". Он вам точно понравится.
Будет вкусно Кулинарная гордость Закарпатья: готовим настоящий гуцульский банош – аутентичный рецепт
Салат "Бургер"– пошаговый рецепт
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Очистите и порежьте лук полукольцами. Залейте уксусом и отставьте.
- Пожарьте фарш до готовности.
- Тем временем нарежьте айсберг и помидоры. Отправьте их в миску.
- Для соуса измельчите соленый огурец и укроп, добавьте йогурт, горчицу и перемешайте.
- Добавьте фарш и лук без уксуса к овощам. Сверху натрите сыр.
- Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.