Приготовьте этот простой и быстрый салат "Бургер". Он вам точно понравится.

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Салат "Бургер"– пошаговый рецепт

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Очистите и порежьте лук полукольцами. Залейте уксусом и отставьте.
  2. Пожарьте фарш до готовности.
  3. Тем временем нарежьте айсберг и помидоры. Отправьте их в миску.
  4. Для соуса измельчите соленый огурец и укроп, добавьте йогурт, горчицу и перемешайте.
  5. Добавьте фарш и лук без уксуса к овощам. Сверху натрите сыр.
  6. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.