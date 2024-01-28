Приготовьте этот простой и быстрый салат "Бургер". Он вам точно понравится.

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Салат "Бургер"– пошаговый рецепт

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 головка салата айсберг;

– 1 помидор;

– 300 грамм фарша из говядины;

– 1 лук;

– 100 граммов сыра;

– соль, перец по вкусу;

– бальзамический или винный уксус. Для соуса: – 4 столовые ложки йогурта;

– 2 чайные ложки медовой горчицы;

– 1 соленый огурец;

– укроп.

Приготовление:

Очистите и порежьте лук полукольцами. Залейте уксусом и отставьте. Пожарьте фарш до готовности. Тем временем нарежьте айсберг и помидоры. Отправьте их в миску. Для соуса измельчите соленый огурец и укроп, добавьте йогурт, горчицу и перемешайте. Добавьте фарш и лук без уксуса к овощам. Сверху натрите сыр. Заправьте салат соусом, добавьте соль и перец по вкусу и хорошо перемешайте.

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