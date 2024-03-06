Всего из 2 ингредиентов: как приготовить самый вкусный салат из молодой капусты
6 марта 2024, 01:10Читати новину українською
Источник:УНИАН
Салатов из капусты есть огромное количество. И неудивительно, ведь они подходят практически к любому ужину.
Уксус добавит приятной кислинки. Попробуйте приготовить салат из капусты по этому рецепту.
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Салат из молодой капусты и редиса
- Время: 10 минут
- Порций: 2
– 150 граммов редиса;
– 350 граммов молодой капусты;
– соль, перец по вкусу;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 столовая ложка уксуса.
Приготовьте вкусный салат из капусты / Фото Unsplash
Приготовление:
- Тонко нарежьте и поперчите капусту.
- К измельченной капусте добавьте нарезанный полукольцами и хорошо промытый редис.
- Посолите салат, после чего заправьте его уксусом и маслом и хорошо перемешайте. Заметьте, что уксус можно и не добавлять, если вам нельзя его употреблять. Будет не менее вкусно.