Уксус добавит приятной кислинки. Попробуйте приготовить салат из капусты по этому рецепту.

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Салат из молодой капусты и редиса

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Всего из 2 ингредиентов: как приготовить самый вкусный салат из молодой капусты
Приготовьте вкусный салат из капусты / Фото Unsplash

Приготовление:

  1. Тонко нарежьте и поперчите капусту.
  2. К измельченной капусте добавьте нарезанный полукольцами и хорошо промытый редис.
  3. Посолите салат, после чего заправьте его уксусом и маслом и хорошо перемешайте. Заметьте, что уксус можно и не добавлять, если вам нельзя его употреблять. Будет не менее вкусно.