Всего из 2 ингредиентов: как приготовить самый вкусный салат из молодой капусты

Уксус добавит приятной кислинки. Попробуйте приготовить салат из капусты по этому рецепту.
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Салат из молодой капусты и редиса
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Приготовьте вкусный салат из капусты / Фото Unsplash
Приготовление:
- Тонко нарежьте и поперчите капусту.
- К измельченной капусте добавьте нарезанный полукольцами и хорошо промытый редис.
- Посолите салат, после чего заправьте его уксусом и маслом и хорошо перемешайте. Заметьте, что уксус можно и не добавлять, если вам нельзя его употреблять. Будет не менее вкусно.