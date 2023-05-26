Три летних салата из молодой капусты: готовим на скорую руку

26 мая 2023, 12:14
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На прилавках магазине и на рынке можно приобрести молодую капусту и приготовить из нее много интересных блюд. К примеру свежие и сочные салаты.

Салаты из белокочанной капусты не только питательны и низкокалорийны, но и доступны по цене. Капуста прекрасно сочетается с разными продуктами: очень вкусны салаты с изюмом, киви, сыром.

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Выбирайте рецепт салата из молодой капусты, который пришел вам по вкусу, или готовьте все три.

Салат коул слоу

  • Время: 45 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • В миске смешиваем майонез, горчицу и уксус.
  • Нарезаем мелко капусту, перекладываем в глубокую салатницу. Морковь натираем на грубой терке и добавляем в капусту.


Салат Коул слоу / Фото Stay snached

  • Посыпаем солью и сахаром овощи и тщательно перемешиваем.
  • Заправляем салат майонезом с горчицей и уксусом, перемешиваем. Если вы на диете – приправьте салат сметаной.
  • Отправляем готовый салат в холодильник на 30 – 40 минут, чтобы он охладел.

Приятного аппетита!

Салат "Днестр"

  • Время: 25 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Нарезаем капусту острым ножом, посыпаем немного солью.
  • Вареную колбасу нарезаем соломкой и добавляем вместе с горошком к капусте.
  • Заправляем все майонезом, сдабриваем черный молотым перцем и перемешиваем.
  • Салат готов. Приятного аппетита!

Салат из капусты и укропа

  • Время: 15 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Нарезаем острым ножом капусту, посыпаем солью и перцем. Перемешиваем.


Салат из капусты / Фото Boss kitchen

  • Свежую зелень нарезаем мелко, добавляем к другим ингредиентам и заправляем растительным маслом с уксусом. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.
  • По желанию можно добавить в салат еще натертую морковь.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак