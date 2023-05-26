Салати з білокачанної капусти не тільки поживні й низькокалорійні, а й надзвичайно доступні за ціною. Капуста чудово поєднується з різними продуктами: дуже смакують салати з родзинками, ківі, сиром.
Читайте також Такого ви ще не куштували: як приготувати котлети по-київськи з курячих гомілок
Обирайте рецепт салату з молодої капусти, який прийшов вам до смаку, або готуйте всі три.
Салат коул слоу
- Час: 45 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- У мисці змішуємо майонез, гірчицю та оцет.
- Нарізаємо дрібно капусту, перекладаємо у глибоку салатницю. Моркву натираємо на грубій тертці та додаємо до капусти.
Салат Коул слоу / Фото Stay snached
- Посипаємо овочі сіллю та цукром і ретельно перемішуємо.
- Заправляємо салат майонезом з гірчицею та оцтом, перемішуємо. Якщо ви на дієті – заправте салат сметаною.
- Відправляємо готовий салат в холодильник на 30 – 40 хвилин, щоб він охолов.
Смачного!
Салат "Дністер"
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Нарізаємо капусту гострим ножем, посипаємо трішки сіллю.
- Варену ковбасу нарізаємо соломкою та додаємо разом з горошком до капусти.
- Заправляємо все майонезом, присмачуємо чорний меленим перцем та перемішуємо.
- Салат готовий. Смачного!
Салат з капусти та кропу
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Нарізаємо гострим ножем капусту, посипаємо сіллю та перцем. Перемішуємо.
Салат з капусти / Фото Boss kitchen
- Свіжу зелень нарізаємо дрібно, додаємо до решти інгредієнтів та заправляємо олією з оцтом. Ретельно перемішуємо та подаємо до столу.
- За бажанням можна додати до салату ще натерту моркву.
Смачного!