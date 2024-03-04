Можно съесть хоть ведро: готовим вкуснейший весенний салат из огурцов "Наслаждение"

4 марта 2024, 10:59
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Источник:

Shuba

Салат из огурцов "Наслаждение" обязательно придаст вам весеннего настроения. Этот рецепт такой простой, что вы справитесь за считанные минуты.

Половина ингредиентов – свежая, а еще половина – тушеная. Такой салат можно есть и теплым, и холодным – он одинаково вкусный.

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Весенний салат из огурцов "Наслаждение"

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты для салата:
– 4 свежих огурца;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 красный сладкий перец;
– пучок зеленого лука;
– соль по вкусу.

Для дрессинга:
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка кунжута.

Приготовление:

  1. Помойте огурцы, обрежьте переднюю и заднюю части, а остальные порежьте ломтиками. Выложите в миску, посыпьте солью.
  2. Лук почистьте и очень тонко нашинкуйте. Очищенный чеснок мелко нарежьте. Потушите их на сковороде в масле на слабом огне до мягкости лука.
  3. Перец помойте и очистьте от сердцевины. Нарежьте тонкой соломкой и добавьте на сковороду к луку. Тушите, пока перец станет мягким.
  4. Также вымойте и порежьте зеленый лук. С огурцов слейте лишнюю воду. Все ингредиенты выложите в миску.
  5. Смешайте оливковое масло, соевый соус, рисовый уксус, мед и семена кунжута. Заправьте салат и хорошо перемешайте.
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Автор: Ольга Котів