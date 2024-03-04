Можно съесть хоть ведро: готовим вкуснейший весенний салат из огурцов "Наслаждение"
4 марта 2024, 10:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Салат из огурцов "Наслаждение" обязательно придаст вам весеннего настроения. Этот рецепт такой простой, что вы справитесь за считанные минуты.
Половина ингредиентов – свежая, а еще половина – тушеная. Такой салат можно есть и теплым, и холодным – он одинаково вкусный.
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Весенний салат из огурцов "Наслаждение"
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты для салата:
– 4 свежих огурца;
– 1 луковица;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 красный сладкий перец;
– пучок зеленого лука;
– соль по вкусу.
Для дрессинга:
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 столовая ложка рисового уксуса;
– 1 столовая ложка меда;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 столовая ложка кунжута.
Приготовление:
- Помойте огурцы, обрежьте переднюю и заднюю части, а остальные порежьте ломтиками. Выложите в миску, посыпьте солью.
- Лук почистьте и очень тонко нашинкуйте. Очищенный чеснок мелко нарежьте. Потушите их на сковороде в масле на слабом огне до мягкости лука.
- Перец помойте и очистьте от сердцевины. Нарежьте тонкой соломкой и добавьте на сковороду к луку. Тушите, пока перец станет мягким.
- Также вымойте и порежьте зеленый лук. С огурцов слейте лишнюю воду. Все ингредиенты выложите в миску.
- Смешайте оливковое масло, соевый соус, рисовый уксус, мед и семена кунжута. Заправьте салат и хорошо перемешайте.