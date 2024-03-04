Половина інгредієнтів – свіжа, а ще половина – тушкована. Такий салат можна їсти і теплим, і холодним – він однаково смачний.

Вам сподобається 5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця

Весняний салат з огірків "Насолода"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Помийте огірки, обріжте передню та задню частини, а решту поріжте скибочками. Викладіть у миску, посипте сіллю.
  2. Цибулю почистьте та дуже тоненько нашаткуйте. Очищений часник дрібно наріжте. Потушкуйте їх на пательні в олії на слабкому вогні до м'якості цибулі.
  3. Перець помийте та очистьте від серцевини. Наріжте тонкою соломкою і додайте на пательню до цибулі. Тушкуйте, доки перець стане м'яким.
  4. Також вимийте й поріжте зелену цибулю. З огірків злийте зайву воду. Всі інгредієнти викладіть у миску.
  5. Змішайте оливкову олію, соєвий соус, рисовий оцет, мед та насіння кунжуту. Заправте салат та добре перемішайте.