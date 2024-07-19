Такие огурцы точно поразят всю вашу семью. В то же время их совсем не трудно готовить.
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Салат из огурцов "Зимний король"
- Время: 45 минут
- Порций: 10
Приготовление:
- Огурцы нарежьте не очень тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, а укроп измельчите. Чеснок почистите и пропустите через пресс.
- Все овощи смешайте в большой миске. Добавьте сахар, соль и уксус, перемешайте и оставьте постоять 30 минут. Разложите салат по пол-литровым банкам, добавляя сок, который получился.
- Накройте крышками и поставьте банки на дно большой кастрюли, предварительно застелив его полотенцем.
- Залейте банки горячей водой и стерилизуйте 15 минут после закипания воды. Герметично закрутите крышки и переверните вверх дном. Хорошо укутайте одеялом и оставьте на 1 сутки.