Такие огурцы точно поразят всю вашу семью. В то же время их совсем не трудно готовить.

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Салат из огурцов "Зимний король"

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 килограмма огурцов;

– 2 луковицы;

– 1 красный болгарский перец;

– 6 зубчиков чеснока;

– 1 пучок укропа;

– 100 миллилитров уксуса 9%;

– 5 столовых ложек сахара;

– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Огурцы нарежьте не очень тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, а укроп измельчите. Чеснок почистите и пропустите через пресс. Все овощи смешайте в большой миске. Добавьте сахар, соль и уксус, перемешайте и оставьте постоять 30 минут. Разложите салат по пол-литровым банкам, добавляя сок, который получился. Накройте крышками и поставьте банки на дно большой кастрюли, предварительно застелив его полотенцем. Залейте банки горячей водой и стерилизуйте 15 минут после закипания воды. Герметично закрутите крышки и переверните вверх дном. Хорошо укутайте одеялом и оставьте на 1 сутки.

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