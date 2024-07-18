Кабачковая икра будет еще вкуснее. Она точно понравится всем вашим родным.
Будет вкусно Рецепт, который всегда удается: готовим фантастические малосольные кабачки
Кабачковая икра с майонезом
- Время: 2 часа
- Порций: 10
Приготовление:
- Кабачки и лук хорошо помойте. С кабачков отрежьте хвостики, а лук почистьте. Порежьте все на небольшие куски.
- Пропустите кабачки и лук через мясорубку.
- Переложите смесь в кастрюлю и поставьте на средний огонь на 60 минут, постоянно помешивая, чтобы испарилась лишняя жидкость.
- Добавьте остальные ингредиенты, кроме уксуса. Оставьте вариться на медленном огне еще 30 минут, постоянно помешивая.
- За две минуты до окончания приготовления добавьте уксус и перемешайте.
- Разлейте в стерилизованные банки и закрутите. Переверните, укутайте и оставьте остывать. Храните в темном прохладном месте.