Салат из огурцов "Зимний король": консервируем вкуснятину по рецепту Лилии Цвит
19 июля 2024, 20:59Читати новину українською
Источник:Лилия Цвит
Есть множество рецептов вкусных закруток из огурцов на зиму. Советуем приготовить фантастический салат "Зимний король".
Такие огурцы точно поразят всю вашу семью. В то же время их совсем не трудно готовить.
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Салат из огурцов "Зимний король"
- Время: 45 минут
- Порций: 10
– 2 килограмма огурцов;
– 2 луковицы;
– 1 красный болгарский перец;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1 пучок укропа;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– 5 столовых ложек сахара;
– 2 столовые ложки соли.
Приготовление:
- Огурцы нарежьте не очень тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, а укроп измельчите. Чеснок почистите и пропустите через пресс.
- Все овощи смешайте в большой миске. Добавьте сахар, соль и уксус, перемешайте и оставьте постоять 30 минут. Разложите салат по пол-литровым банкам, добавляя сок, который получился.
- Накройте крышками и поставьте банки на дно большой кастрюли, предварительно застелив его полотенцем.
- Залейте банки горячей водой и стерилизуйте 15 минут после закипания воды. Герметично закрутите крышки и переверните вверх дном. Хорошо укутайте одеялом и оставьте на 1 сутки.