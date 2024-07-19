Салат из огурцов "Зимний король": консервируем вкуснятину по рецепту Лилии Цвит

19 июля 2024, 20:59
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Лилия Цвит

Есть множество рецептов вкусных закруток из огурцов на зиму. Советуем приготовить фантастический салат "Зимний король".

Такие огурцы точно поразят всю вашу семью. В то же время их совсем не трудно готовить.

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Салат из огурцов "Зимний король"

  • Время: 45 минут
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 2 килограмма огурцов;
– 2 луковицы;
– 1 красный болгарский перец;
– 6 зубчиков чеснока;
– 1 пучок укропа;
– 100 миллилитров уксуса 9%;
– 5 столовых ложек сахара;
– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

  1. Огурцы нарежьте не очень тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, а укроп измельчите. Чеснок почистите и пропустите через пресс.
  2. Все овощи смешайте в большой миске. Добавьте сахар, соль и уксус, перемешайте и оставьте постоять 30 минут. Разложите салат по пол-литровым банкам, добавляя сок, который получился.
  3. Накройте крышками и поставьте банки на дно большой кастрюли, предварительно застелив его полотенцем.
  4. Залейте банки горячей водой и стерилизуйте 15 минут после закипания воды. Герметично закрутите крышки и переверните вверх дном. Хорошо укутайте одеялом и оставьте на 1 сутки.

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Автор: Ольга Котів