Салат из огурцов "Зимний король": консервируем вкуснятину по рецепту Лилии Цвит

Есть множество рецептов вкусных закруток из огурцов на зиму. Советуем приготовить фантастический салат "Зимний король".

Такие огурцы точно поразят всю вашу семью. В то же время их совсем не трудно готовить.

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Салат из огурцов "Зимний король"

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 10

– 2 килограмма огурцов;– 2 луковицы;– 1 красный болгарский перец;– 6 зубчиков чеснока;– 1 пучок укропа;– 100 миллилитров уксуса 9%;– 5 столовых ложек сахара;– 2 столовые ложки соли.

Приготовление:

Огурцы нарежьте не очень тонкими кружочками, лук – полукольцами, перец – соломкой, а укроп измельчите. Чеснок почистите и пропустите через пресс. Все овощи смешайте в большой миске. Добавьте сахар, соль и уксус, перемешайте и оставьте постоять 30 минут. Разложите салат по пол-литровым банкам, добавляя сок, который получился. Накройте крышками и поставьте банки на дно большой кастрюли, предварительно застелив его полотенцем. Залейте банки горячей водой и стерилизуйте 15 минут после закипания воды. Герметично закрутите крышки и переверните вверх дном. Хорошо укутайте одеялом и оставьте на 1 сутки.