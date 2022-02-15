Салат из красного картофеля с чесночным соусом чрезвычайно прост в приготовлении и насыщен вкусом. Это блюдо станет хитом на вашем обеденном столе!
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Рецепт салата из розового картофеля
- Время: 22 минуты
- Порции: 8
Фото Café delites
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель под проточной водой. Разрежьте ее на четвертинки. Отварите картофель в подсоленной воде 10 – 12 минут.
- Откиньте на дуршлаг и промойте под холодной проточной водой.
Фото Café delites
- Выложите ее на противень и оставьте до полного остывания картофеля (примерно 10 минут).
- Пока картофель остывает, смешайте оливковое масло, уксус, чеснок, соль, перец, петрушку, тимьян и розмарин.
- Когда картофель остынет, переложите его в миску. Сверху полейте заправкой и осторожно перемешайте.
Приятного аппетита!