Салат з червоної картоплі з часниковим соусом надзвичайно простий у приготуванні та насичений смаком. Ця страва стане хітом на вашому обідньому столі!

Читайте також Ап – і готово: три смачні та швидкі страви з куркою

Рецепт салату з рожевої картоплі

  • Час: 22 хвилини
  • Порції: 8


Фото Café delites

Приготування:

  1. Ретельно помийте картоплю під проточною водою. Розріжте її на четвертинки. Відваріть картоплю у підсоленій воді 10 – 12 хвилин.
  1. Відкиньте на друшляк і промийте під холодною проточною водою.


Фото Café delites

  1. Викладіть її на деко та залишіть до повного охолодження картоплі (приблизно 10 хвилин).
  1. Поки картопля остигає, змішайте оливкову олію, оцет, часник, сіль, перець, петрушку, чебрець і розмарин.
  1. Коли картопля охолоне, перекладіть її в миску. Зверху полийте заправкою і обережно перемішайте.

Смачного!