Салат из розового картофеля: секрет успеха – в пикантной заправке

15 февраля 2022 , 18:40
Читати новину українською

Источник:

Café delites

Устали придумывать, что нового приготовить из картошки? Подкинем вам идею быстрого и питательного блюда. Оно отлично идет и соло, и как гарнир.

Картофельный салат с чесночным соусом будет готов на раз-два. И станет хитом на вашем столе!

Читайте также Ап – и готово: три вкусных и быстрых блюда с курицей

Рецепт салата из розового картофеля

  • Время: 22 минуты
  • Порции: 8


Фото Café delites

Ингредиенты:
– 1 – 1½ килограмма розового картофеля;
– ⅓ стакана оливкового масла;
– 1 столовая ложка белого уксуса;
– 4 зубчика чеснока измельченные;
– 1 чайная ложка соли;
– ½ чайной ложки свежемолотого черного перца;
– ⅓ стакана мелко нарезанной свежей плоской петрушки;
– 1½ чайной ложки мелко нарезанного свежего тимьяна;
– 1 чайная ложка мелко нарезанных свежих листьев розмарина.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте картофель под проточной водой. Разрежьте ее на четвертинки. Отварите картофель в подсоленной воде 10 – 12 минут.
     
  2. Откиньте на дуршлаг и промойте под холодной проточной водой.


Фото Café delites

  1. Выложите ее на противень и оставьте до полного остывания картофеля (примерно 10 минут).
     
  2. Пока картофель остывает, смешайте оливковое масло, уксус, чеснок, соль, перец, петрушку, тимьян и розмарин.
     
  3. Когда картофель остынет, переложите его в миску. Сверху полейте заправкой и осторожно перемешайте.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак