Салат из сельдерея может стать как ярким дополнением к основному блюду, так и вкусным питательным ужином. Готовить его можно круглый год, а его вкус вряд ли когда-нибудь надоест.

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Рецепт салата из сельдерея

Время: 20 минут

Порций: 4

Простой ужин / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

половина большого сельдерея;

1 стакан консервированной кукурузы;

100 грамм желтого сыра;

1 небольшое яблоко;

2 столовые ложки майонеза;

3 столовые ложки сметаны;

горсть укропа;

половина плоской чайной ложки соли;

щепотка перца.

Приготовление:

Очистите сельдерей от кожуры и натрите на средней терке. Также очистите и натрите небольшое яблоко. Выбирайте жесткий и сочный сорт. Поместите все в большую миску. Добавьте кусочек вашего любимого желтого натертого на крупной терке сыра. Добавьте в миску консервированную кукурузу, майонез и сметану. Посыпьте все щепоткой перца и соли. Все перемешайте и добавьте горсть измельченного укропа. Еще раз перемешайте салат и проверьте его вкус.

Приятного аппетита!