Салат з селери може стати як яскравим доповненням до основної страви, так і смачною поживною вечерею. Готувати його можна цілий рік, а його смак навряд чи коли-небудь набридне.

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Рецепт салату з селери

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Проста вечеря / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

половина великої селери;

1 стакан консервованої кукурудзи;

100 грамів жовтого сиру;

1 невелике яблуко;

2 столові ложки майонезу;

3 столові ложки сметани;

жменю кропу;

половина плоскої чайної ложки солі;

щіпка перцю.

Приготування:

Очистіть селеру від шкірки і натріть на середній тертці. Також очистіть і натріть невелике яблуко. Вибирайте твердий і соковитий сорт. Помістіть все у велику миску. Додайте шматочок вашого улюбленого жовтого сиру, натертого на крупній терці. Додайте у миску консервовану кукурудзу, майонез та сметану. Посипте все дрібкою перцю та солі. Все перемішайте і додайте жменю подрібненого кропу. Ще раз перемішайте салат і перевірте його смак.

Смачного!