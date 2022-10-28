Салат з селери може стати як яскравим доповненням до основної страви, так і смачною поживною вечерею. Готувати його можна цілий рік, а його смак навряд чи коли-небудь набридне.

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Рецепт салату з селери

Час: 20 хвилин
Порцій: 4

Проста вечеря / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • половина великої селери;
  • 1 стакан консервованої кукурудзи;
  • 100 грамів жовтого сиру;
  • 1 невелике яблуко;
  • 2 столові ложки майонезу;
  • 3 столові ложки сметани;
  • жменю кропу;
  • половина плоскої чайної ложки солі;
  • щіпка перцю.

Приготування:

  1. Очистіть селеру від шкірки і натріть на середній тертці. Також очистіть і натріть невелике яблуко. Вибирайте твердий і соковитий сорт.
  2. Помістіть все у велику миску. Додайте шматочок вашого улюбленого жовтого сиру, натертого на крупній терці.
  3. Додайте у миску консервовану кукурудзу, майонез та сметану. Посипте все дрібкою перцю та солі.
  4. Все перемішайте і додайте жменю подрібненого кропу. Ще раз перемішайте салат і перевірте його смак.

Смачного!