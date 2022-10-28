Только доступные ингредиенты и минимум времени: готовим салат из сельдерея
28 октября 2022 , 20:12Читати новину українською
Источник:ania gotuje
Салат из сельдерея готовится очень быстро, а смакует просто невероятно! Это очень простая закуска, рецепт которой стоит попробовать и запомнить.
Салат из сельдерея может стать как ярким дополнением к основному блюду, так и вкусным питательным ужином. Готовить его можно круглый год, а его вкус вряд ли когда-нибудь надоест.
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Рецепт салата из сельдерея
Время: 20 минут
Порций: 4
Простой ужин / Фото ania gotuje
Ингредиенты:
- половина большого сельдерея;
- 1 стакан консервированной кукурузы;
- 100 грамм желтого сыра;
- 1 небольшое яблоко;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 3 столовые ложки сметаны;
- горсть укропа;
- половина плоской чайной ложки соли;
- щепотка перца.
Приготовление:
- Очистите сельдерей от кожуры и натрите на средней терке. Также очистите и натрите небольшое яблоко. Выбирайте жесткий и сочный сорт.
- Поместите все в большую миску. Добавьте кусочек вашего любимого желтого натертого на крупной терке сыра.
- Добавьте в миску консервированную кукурузу, майонез и сметану. Посыпьте все щепоткой перца и соли.
- Все перемешайте и добавьте горсть измельченного укропа. Еще раз перемешайте салат и проверьте его вкус.
Приятного аппетита!