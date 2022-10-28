Только доступные ингредиенты и минимум времени: готовим салат из сельдерея

28 октября 2022 , 20:12
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Источник:

ania gotuje

Салат из сельдерея готовится очень быстро, а смакует просто невероятно! Это очень простая закуска, рецепт которой стоит попробовать и запомнить.

Салат из сельдерея может стать как ярким дополнением к основному блюду, так и вкусным питательным ужином. Готовить его можно круглый год, а его вкус вряд ли когда-нибудь надоест.

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Рецепт салата из сельдерея

Время: 20 минут
Порций: 4

Простой ужин / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • половина большого сельдерея;
  • 1 стакан консервированной кукурузы;
  • 100 грамм желтого сыра;
  • 1 небольшое яблоко;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • 3 столовые ложки сметаны;
  • горсть укропа;
  • половина плоской чайной ложки соли;
  • щепотка перца.

Приготовление:

  1. Очистите сельдерей от кожуры и натрите на средней терке. Также очистите и натрите небольшое яблоко. Выбирайте жесткий и сочный сорт.
  2. Поместите все в большую миску. Добавьте кусочек вашего любимого желтого натертого на крупной терке сыра.
  3. Добавьте в миску консервированную кукурузу, майонез и сметану. Посыпьте все щепоткой перца и соли.
  4. Все перемешайте и добавьте горсть измельченного укропа. Еще раз перемешайте салат и проверьте его вкус.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська