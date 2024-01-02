Вы забудете о Шубе и винегрете: как сделать простой салат из свеклы к празднику
2 января 2024, 19:05Читати новину українською
Источник:top_havchik_
Свекла отлично подходит к разнообразным салатам. Обычно они простые, но очень вкусные.
Предлагаем приготовить салат из свеклы и яиц. Компанию им составят соленые огурцы, которые придадут блюду особый вкус.
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Рецепт простого салата из свеклы
- Время: 15 минут
- Порций: 6
– 3 вареные свеклы;
– 4 вареных яйца;
– 2 соленых огурца;
– сметана или майонез по вкусу;
– горчица в зернах и чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Натрите вареную свеклу на большую терку. С вареными вкрутую яйцами сделайте то же самое.
- Нарежьте кубиками соленые огурцы.
- Соедините все ингредиенты и заправьте их сметаной или майонезом.
- Добавьте горчицу в зернах и измельченный чеснок по вкусу. Перемешайте и подавайте.