Вы забудете о Шубе и винегрете: как сделать простой салат из свеклы к празднику

2 января 2024, 19:05
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Свекла отлично подходит к разнообразным салатам. Обычно они простые, но очень вкусные.

Предлагаем приготовить салат из свеклы и яиц. Компанию им составят соленые огурцы, которые придадут блюду особый вкус.

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Рецепт простого салата из свеклы

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 вареные свеклы;
– 4 вареных яйца;
– 2 соленых огурца;
– сметана или майонез по вкусу;
– горчица в зернах и чеснок по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите вареную свеклу на большую терку. С вареными вкрутую яйцами сделайте то же самое.
  2. Нарежьте кубиками соленые огурцы.
  3. Соедините все ингредиенты и заправьте их сметаной или майонезом.
  4. Добавьте горчицу в зернах и измельченный чеснок по вкусу. Перемешайте и подавайте.
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Автор: Ольга Котів