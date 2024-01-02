Пропонуємо приготувати салат з буряка та яєць. Компанію їм складуть солоні огірки, які нададуть страві особливого смаку.

Варто спробувати Його з'їдять до останньої краплі: давній рецепт найсмачнішого капусняку

Рецепт простого салату з буряка

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Натріть варені буряки на велику терку. З вареними круто яйцями зробіть те саме.
  2. Наріжте кубиками солоні огірки.
  3. З'єднайте всі інгредієнти та заправте їх сметаною чи майонезом.
  4. Додайте гірчицю в зернах та подрібнений часник до смаку. Перемішайте та подавайте.