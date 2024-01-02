Пропонуємо приготувати салат з буряка та яєць. Компанію їм складуть солоні огірки, які нададуть страві особливого смаку.
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Рецепт простого салату з буряка
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Натріть варені буряки на велику терку. З вареними круто яйцями зробіть те саме.
- Наріжте кубиками солоні огірки.
- З'єднайте всі інгредієнти та заправте їх сметаною чи майонезом.
- Додайте гірчицю в зернах та подрібнений часник до смаку. Перемішайте та подавайте.