Такой салат станет удачным дополнением к насыщенным мясным блюдам на рождественском столе. Он освежает, не перегружает и прекрасно балансирует праздничное меню, особенно рядом с запеченной свининой или другими зимними блюдами, информирует 24 Канал со ссылкой на SHUBA.

Салат с клементинами и фетой

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 6 – 8 клементинов;

– 2 цикория;

– 100 граммов кресс-салата;

– 1 корень фенхеля;

– 1 красный лук;

– 100 граммов сыра фета;

– петрушка по вкусу.

Для заправки:

– сок клементинов по вкусу;

– сок 1 лимона;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 чайная ложка сахарной пудры;

– соль по вкусу.

Приготовление:

В небольшой миске смешайте соки клементинов и лимона, добавьте оливковое масло, сахарную пудру и щепотку соли. Хорошо взбейте до однородности и отставьте. Клементины очистите от кожуры и нарежьте кружочками, не разбирая на части. Цикорий, фенхель и красный лук тонко нарежьте. В миске осторожно соедините их с кресс-салатом. Выложите на тарелки кружочки клементинов, по центру разместите зелень, сверху раскрошите фету. Добавьте к заправке измельченную петрушку и полейте салат перед подачей.

