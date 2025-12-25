Такой салат станет удачным дополнением к насыщенным мясным блюдам на рождественском столе. Он освежает, не перегружает и прекрасно балансирует праздничное меню, особенно рядом с запеченной свининой или другими зимними блюдами, информирует 24 Канал со ссылкой на SHUBA.
Салат с клементинами и фетой
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 6 – 8 клементинов;
– 2 цикория;
– 100 граммов кресс-салата;
– 1 корень фенхеля;
– 1 красный лук;
– 100 граммов сыра фета;
– петрушка по вкусу.
Для заправки:
– сок клементинов по вкусу;
– сок 1 лимона;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка сахарной пудры;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- В небольшой миске смешайте соки клементинов и лимона, добавьте оливковое масло, сахарную пудру и щепотку соли. Хорошо взбейте до однородности и отставьте.
- Клементины очистите от кожуры и нарежьте кружочками, не разбирая на части.
- Цикорий, фенхель и красный лук тонко нарежьте. В миске осторожно соедините их с кресс-салатом.
- Выложите на тарелки кружочки клементинов, по центру разместите зелень, сверху раскрошите фету. Добавьте к заправке измельченную петрушку и полейте салат перед подачей.
Что еще добавить в праздничное меню?
Вафельный торт без сгущенки – простой десерт, который удивляет вкусом и готовится из доступных ингредиентов.
Засыпанная капуста по древнему рецепту – аутентичное блюдо с глубоким вкусом, которое прекрасно дополнит рождественский стол.