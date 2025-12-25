Такий салат стане вдалим доповненням до насичених м’ясних страв на різдвяному столі. Він освіжає, не перевантажує й чудово балансує святкове меню, особливо поруч із запеченою свининою або іншими зимовими стравами, інформує 24 Канал з посиланням на SHUBA.

Салат з клементинами та фетою

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 6 – 8 клементинів;
– 2 цикорії;
– 100 грамів крес-салату;
– 1 корінь фенхелю;
– 1 червона цибуля;
– 100 грамів сиру фета;
– петрушка до смаку.
Для заправки:
– сік клементинів до смаку;
– сік 1 лимона;
– 4 столові ложки оливкової олії;
– 1 чайна ложка цукрової пудри;
– сіль до смаку.

Приготування:

  1. У невеликій мисці змішайте соки клементинів і лимона, додайте оливкову олію, цукрову пудру та дрібку солі. Добре збийте до однорідності й відставте.
  2. Клементини почистьте від шкірки та наріжте кружальцями, не розбираючи на частинки.
  3. Цикорій, фенхель і червону цибулю тонко наріжте. У мисці обережно з’єднайте їх із крес-салатом.
  4. Викладіть на тарілки кружальця клементинів, по центру розмістіть зелень, зверху розкришіть фету. Додайте до заправки подрібнену петрушку та полийте салат перед подачею.

Що ще додати до святкового меню?

