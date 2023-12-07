Эффектный салат на Новый год, который сметут со стола: рецепт с копченой курицей и кукурузой

7 декабря 2023, 13:01
Читати новину українською

Источник:

"Колежанка"

Вариантов салатов, которые можно приготовить к Новому году, есть множество. Если вы любите сочетание копченой курицы и грибов, можете воспользоваться этим рецептом.

Салат с копченой курицей, грибами и кукурузой останется в вашей памяти навсегда. Это максимально простое угощение для друзей можно приготовить, даже когда они уже на пороге.

Будет вкусно Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый киш с курицей и сыром

Салат с копченой курицей, грибами и кукурузой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 250 граммов копченой курицы;
– 100 граммов маринованных грибов;
– 150 граммов консервированной кукурузы;
– 4 яйца;
– 140 граммов сметаны;
– чипсы по вкусу.

Приготовление:

  1. Копченую курицу освободите от кожуры и костей, после чего разделите на квадратные кусочки.
  2. Куриные яйца помойте и сварите вкрутую. После варки залейте их холодной водой, затем очистите от скорлупы. Отделите желтки от белков. Белки и желтки раздельно измельчите теркой.
  3. Маринованные грибы нарежьте квадратиками. Копченую курицу сложите на тарелку, где будете формировать салат. Пропитайте сметаной.
  4. Сверху распределите грибы и снова прослоите сметаной.
  5. Баночку консервированной кукурузы откройте, вылейте маринад, а саму кукурузу распределите по грибному слою. Пропитайте сметаной.
  6. Далее равномерно распределите белки и прослоите сметаной.
  7. Присыпьте салат куриными желтками.
  8. В хаотическом порядке воткните чипсы. Готовое блюдо будет похожим на цветок.
Ищете рецепт салата для праздничного стола? Просмотрите нашу специальную подборку к Новому году – вам понравится.
Автор: Ольга Котів