Эффектный салат на Новый год, который сметут со стола: рецепт с копченой курицей и кукурузой

Вариантов салатов, которые можно приготовить к Новому году, есть множество. Если вы любите сочетание копченой курицы и грибов, можете воспользоваться этим рецептом.

Салат с копченой курицей, грибами и кукурузой останется в вашей памяти навсегда. Это максимально простое угощение для друзей можно приготовить, даже когда они уже на пороге.

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Салат с копченой курицей, грибами и кукурузой

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

– 250 граммов копченой курицы;– 100 граммов маринованных грибов;– 150 граммов консервированной кукурузы;– 4 яйца;– 140 граммов сметаны;– чипсы по вкусу.

Приготовление:

Копченую курицу освободите от кожуры и костей, после чего разделите на квадратные кусочки. Куриные яйца помойте и сварите вкрутую. После варки залейте их холодной водой, затем очистите от скорлупы. Отделите желтки от белков. Белки и желтки раздельно измельчите теркой. Маринованные грибы нарежьте квадратиками. Копченую курицу сложите на тарелку, где будете формировать салат. Пропитайте сметаной. Сверху распределите грибы и снова прослоите сметаной. Баночку консервированной кукурузы откройте, вылейте маринад, а саму кукурузу распределите по грибному слою. Пропитайте сметаной. Далее равномерно распределите белки и прослоите сметаной. Присыпьте салат куриными желтками. В хаотическом порядке воткните чипсы. Готовое блюдо будет похожим на цветок.