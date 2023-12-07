Салат с копченой курицей, грибами и кукурузой останется в вашей памяти навсегда. Это максимально простое угощение для друзей можно приготовить, даже когда они уже на пороге.
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Салат с копченой курицей, грибами и кукурузой
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Копченую курицу освободите от кожуры и костей, после чего разделите на квадратные кусочки.
- Куриные яйца помойте и сварите вкрутую. После варки залейте их холодной водой, затем очистите от скорлупы. Отделите желтки от белков. Белки и желтки раздельно измельчите теркой.
- Маринованные грибы нарежьте квадратиками. Копченую курицу сложите на тарелку, где будете формировать салат. Пропитайте сметаной.
- Сверху распределите грибы и снова прослоите сметаной.
- Баночку консервированной кукурузы откройте, вылейте маринад, а саму кукурузу распределите по грибному слою. Пропитайте сметаной.
- Далее равномерно распределите белки и прослоите сметаной.
- Присыпьте салат куриными желтками.
- В хаотическом порядке воткните чипсы. Готовое блюдо будет похожим на цветок.