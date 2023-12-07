Салат с копченой курицей, грибами и кукурузой останется в вашей памяти навсегда. Это максимально простое угощение для друзей можно приготовить, даже когда они уже на пороге.

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Салат с копченой курицей, грибами и кукурузой

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 граммов копченой курицы;

– 100 граммов маринованных грибов;

– 150 граммов консервированной кукурузы;

– 4 яйца;

– 140 граммов сметаны;

– чипсы по вкусу.

Приготовление:

Копченую курицу освободите от кожуры и костей, после чего разделите на квадратные кусочки. Куриные яйца помойте и сварите вкрутую. После варки залейте их холодной водой, затем очистите от скорлупы. Отделите желтки от белков. Белки и желтки раздельно измельчите теркой. Маринованные грибы нарежьте квадратиками. Копченую курицу сложите на тарелку, где будете формировать салат. Пропитайте сметаной. Сверху распределите грибы и снова прослоите сметаной. Баночку консервированной кукурузы откройте, вылейте маринад, а саму кукурузу распределите по грибному слою. Пропитайте сметаной. Далее равномерно распределите белки и прослоите сметаной. Присыпьте салат куриными желтками. В хаотическом порядке воткните чипсы. Готовое блюдо будет похожим на цветок.

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