Салат з копченою куркою, грибами і кукурудзою залишиться у вашій пам'яті назавжди. Це максимально просте частування для друзів можна приготувати, навіть коли вони вже на порозі.

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Салат з копченою куркою, грибами і кукурудзою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Копчену курку звільніть від шкірки і кісток, після чого розділіть на квадратні шматочки.
  2. Курячі яйця помийте і зваріть круто. Після варіння залийте їх холодною водою, а потім очистіть від шкаралупи. Відокремте жовтки від білків. Білки і жовтки окремо подрібніть теркою.
  3. Мариновані гриби наріжте квадратиками. Копчену курку складіть на тарілку, де будете формувати салат. Просочіть сметаною.
  4. Зверху розподіліть гриби й знову прошаруйте сметаною.
  5. Баночку консервованої кукурудзи розкрийте, вилийте маринад, а саму кукурудзу розподіліть по грибному шару. Просочіть сметаною.
  6. Далі рівномірно розподіліть білки та прошаруйте сметаною.
  7. Припорошіть салат курячими жовтками.
  8. У хаотичному порядку застроміть чіпси. Готова страва буде схожою на квітку.