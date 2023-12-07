Салат з копченою куркою, грибами і кукурудзою залишиться у вашій пам'яті назавжди. Це максимально просте частування для друзів можна приготувати, навіть коли вони вже на порозі.
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Салат з копченою куркою, грибами і кукурудзою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Копчену курку звільніть від шкірки і кісток, після чого розділіть на квадратні шматочки.
- Курячі яйця помийте і зваріть круто. Після варіння залийте їх холодною водою, а потім очистіть від шкаралупи. Відокремте жовтки від білків. Білки і жовтки окремо подрібніть теркою.
- Мариновані гриби наріжте квадратиками. Копчену курку складіть на тарілку, де будете формувати салат. Просочіть сметаною.
- Зверху розподіліть гриби й знову прошаруйте сметаною.
- Баночку консервованої кукурудзи розкрийте, вилийте маринад, а саму кукурудзу розподіліть по грибному шару. Просочіть сметаною.
- Далі рівномірно розподіліть білки та прошаруйте сметаною.
- Припорошіть салат курячими жовтками.
- У хаотичному порядку застроміть чіпси. Готова страва буде схожою на квітку.