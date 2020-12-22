Вкусные салаты с крабовыми палочками или креветками, кукурузой прекрасно подойдут к праздничному столу.

SmachnoNews подготовил для вас три рецепта салатов с крабовыми палочками, креветками и кукурузой на праздничный стол, которые легко готовятся, понравятся всей семье и гостям.

Читайте также Диетические салаты с курицей – праздничные рецепты

Салат с крабовыми палочками и кукурузой

Ингредиенты:

- 250 г крабовых палочек;

- 200 г консервированной кукурузы;

- 100 г свежих огурцов;

- 6 шт. яиц;

- 20 г петрушки;

- майонез

- соль, перец.

Нарежьте кубиками небольшого размера крабовые палочки. Тщательно помойте огурцы, очистите от кожуры и нарежьте кубиками. В кастрюле с кипятком отварите яйца. Оставьте до полного остывания. Очистите отваренные яйца от скорлупы. Нарежьте кубиками. В миске смешайте измельченные крабовые палочки, яйца, огурцы, добавьте консервированную кукурузу, соль, перец по вкусу, смажьте салат майонезом. Выложите на тарелку салат и украсьте листьями петрушки.

Рис отварной

Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом

Ингредиенты:

- 250 г крабовых палочек;

- 250 г риса;

- 200 г консервированной кукурузы;

- 100 г свежих огурцов;

- 6 шт. яиц;

- 20 г петрушки;

- майонез

- соль, перец.

Тщательно промойте рис. В кастрюле с кипятком отварите рис, слейте воду и оставьте до полного остывания. Тщательно помойте огурцы, очистите от кожуры и нарежьте кубиками. Нарежьте кубиками небольшого размера крабовые палочки. В кастрюле с кипятком отварите яйца. Оставьте до полного охлаждения. Очистите отваренные яйца от скорлупы. Нарежьте кубиками. В миске смешайте измельченные крабовые палочки, яйца, огурцы, добавьте консервированную кукурузу, отварной рис, соль, перец по вкусу, смажьте салат майонезом. Выложите на тарелку салат и украсьте листьями петрушки.

Креветки для салата

Салат с креветками

Ингредиенты:

- 500 г креветки (замороженные)

- 200 г консервированной кукурузы;

- 100 г свежих огурцов;

- 6 шт. яиц;

- 20 г листьев салата;

- майонез;

- соль, перец.