Салаты с крабовыми палочками, креветками и кукурузой: праздничные рецепты
Вкусные салаты с крабовыми палочками или креветками, кукурузой прекрасно подойдут к праздничному столу.
SmachnoNews подготовил для вас три рецепта салатов с крабовыми палочками, креветками и кукурузой на праздничный стол, которые легко готовятся, понравятся всей семье и гостям.
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Салат с крабовыми палочками и кукурузой
- Нарежьте кубиками небольшого размера крабовые палочки.
- Тщательно помойте огурцы, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- В кастрюле с кипятком отварите яйца. Оставьте до полного остывания. Очистите отваренные яйца от скорлупы. Нарежьте кубиками.
- В миске смешайте измельченные крабовые палочки, яйца, огурцы, добавьте консервированную кукурузу, соль, перец по вкусу, смажьте салат майонезом.
- Выложите на тарелку салат и украсьте листьями петрушки.
Рис отварной
Салат с крабовыми палочками, кукурузой и рисом
- Тщательно промойте рис. В кастрюле с кипятком отварите рис, слейте воду и оставьте до полного остывания.
- Тщательно помойте огурцы, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- Нарежьте кубиками небольшого размера крабовые палочки.
- В кастрюле с кипятком отварите яйца. Оставьте до полного охлаждения. Очистите отваренные яйца от скорлупы. Нарежьте кубиками.
- В миске смешайте измельченные крабовые палочки, яйца, огурцы, добавьте консервированную кукурузу, отварной рис, соль, перец по вкусу, смажьте салат майонезом.
- Выложите на тарелку салат и украсьте листьями петрушки.
Креветки для салата
Салат с креветками
- В кастрюле с кипятком отварите креветки в течение 7 минут. Тщательно очистите креветки и нарежьте кубиками.
- Тщательно помойте огурцы, очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- В кастрюле с кипятком отварите яйца. Оставьте до полного остывания. Очистите отваренные яйца от скорлупы. Нарежьте кубиками.
- В миске смешайте измельченные креветки, яйца, огурцы, добавьте консервированную кукурузу, соль, перец по вкусу, смажьте салат майонезом.
- Выложите на тарелку салат и украсьте листьями салата. Приятного аппетита!
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