Салат з крабовими паличками, креветками і кукурудзою: святкові рецепти
Легкий салат з крабовими паличками або креветками, кукурудзою чудово підійде до святкового столу.
SmachnoNews підготував для вас три рецепти салатів з крабовими паличками, креветками та кукурудзою на святковий стіл, які легко готуються, сподобаються усій родині та гостям.
Читайте також Дієтичні салати з куркою – святкові рецепти
Салат з крабовими паличками і кукурудзою
- Наріжте кубиками невеликого розміру крабові палички.
- Ретельно помийте огірки, очистіть від шкірки та наріжте кубиками.
- У каструлі з окропом відваріть яйця. Залиште до повного охолодження. Очистіть відварені яйця від шкарлупи. Наріжте кубиками.
- У мисці змішайте подрібнені крабові палички, яйця, огірки, додайте консервовану кукурудзу, сіль, перець за смаком, змастіть салат майонезом.
- Викладіть на тарілку салат та прикрасьте листям петрушки.
Рис відварний
Салат з крабовими паличками, кукурудзою і рисом
- Ретельно помийте рис. У каструлі з окропом відваріть рис, злийте воду та залиште до повного охолодження.
- Ретельно помийте огірки, очистіть від шкірки та наріжте кубиками.
- Наріжте кубиками невеликого розміру крабові палички.
- У каструлі з окропом відваріть яйця. Залиште до повного охолодження. Очистіть відварені яйця від шкарлупи. Наріжте кубиками.
- У мисці змішайте подрібнені крабові палички, яйця, огірки, додайте консервовану кукурудзу, відварний рис, сіль, перець за смаком, змастіть салат майонезом.
- Викладіть на тарілку салат та прикрасьте листям петрушки.
Креветки до салату
Салат з креветками
- У каструлі з окропом відваріть креветки протягом 7 хвилин. Ретельно очистіть креветки та наріжте кубиками.
- Ретельно помийте огірки, очистіть від шкірки та наріжте кубиками.
- У каструлі з окропом відваріть яйця. Залиште до повного охолодження. Очистіть відварені яйця від шкарлупи. Наріжте кубиками.
- У мисці змішайте подрібнені креветки, яйця, огірки, додайте консервовану кукурудзу, сіль, перець за смаком, змастіть салат майонезом.
- Викладіть на тарілку салат та прикрасьте листям салату. Смачного!
Поділитися новиною