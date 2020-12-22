Легкий салат з крабовими паличками або креветками, кукурудзою чудово підійде до святкового столу.

SmachnoNews підготував для вас три рецепти салатів з крабовими паличками, креветками та кукурудзою на святковий стіл, які легко готуються, сподобаються усій родині та гостям. Читайте також Дієтичні салати з куркою – святкові рецепти Салат з крабовими паличками і кукурудзою Інгредієнти:

– 250 г крабових паличок;

– 200 г консервованої кукурудзи;

– 100 г свіжих огірків;

– 6 шт. яєць;

– 20 г петрушки;

– майонез;

– сіль, перець. Наріжте кубиками невеликого розміру крабові палички. Ретельно помийте огірки, очистіть від шкірки та наріжте кубиками. У каструлі з окропом відваріть яйця. Залиште до повного охолодження. Очистіть відварені яйця від шкарлупи. Наріжте кубиками. У мисці змішайте подрібнені крабові палички, яйця, огірки, додайте консервовану кукурудзу, сіль, перець за смаком, змастіть салат майонезом. Викладіть на тарілку салат та прикрасьте листям петрушки. Рис відварний Салат з крабовими паличками, кукурудзою і рисом Інгредієнти:

– 250 г крабових паличок;

– 250 г рису;

– 200 г консервованої кукурудзи;

– 100 г свіжих огірків;

– 6 шт. яєць;

– 20 г петрушки;

– майонез;

– сіль, перець. Ретельно помийте рис. У каструлі з окропом відваріть рис, злийте воду та залиште до повного охолодження. Ретельно помийте огірки, очистіть від шкірки та наріжте кубиками. Наріжте кубиками невеликого розміру крабові палички. У каструлі з окропом відваріть яйця. Залиште до повного охолодження. Очистіть відварені яйця від шкарлупи. Наріжте кубиками. У мисці змішайте подрібнені крабові палички, яйця, огірки, додайте консервовану кукурудзу, відварний рис, сіль, перець за смаком, змастіть салат майонезом. Викладіть на тарілку салат та прикрасьте листям петрушки. Креветки до салату Салат з креветками Інгредієнти:

– 500 г креветки (заморожені);

– 200 г консервованої кукурудзи;

– 100 г свіжих огірків;

– 6 шт. яєць;

– 20 г листя салату;

– майонез;

– сіль, перець. У каструлі з окропом відваріть креветки протягом 7 хвилин. Ретельно очистіть креветки та наріжте кубиками. Ретельно помийте огірки, очистіть від шкірки та наріжте кубиками. У каструлі з окропом відваріть яйця. Залиште до повного охолодження. Очистіть відварені яйця від шкарлупи. Наріжте кубиками. У мисці змішайте подрібнені креветки, яйця, огірки, додайте консервовану кукурудзу, сіль, перець за смаком, змастіть салат майонезом. Викладіть на тарілку салат та прикрасьте листям салату. Смачного!