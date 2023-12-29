Так делали еще наши родители: рецепт фантастического крабового салата, как у мамы
29 декабря 2023, 21:05Читати новину українською
Источник:Shuba
Салат с крабовыми палочками является частым гостем на праздничных столах украинцев. Многим он известен с детства.
Салат с крабовыми палочками, свежими огурцами и кукурузой – классическая версия популярной закуски. Его очень просто приготовить, так что обязательно попробуйте.
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Рецепт классического салата с крабовыми палочками
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 12 крабовых палочек;
– 2 огурца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 340 граммов консервированной кукурузы;
– майонез 72% по вкусу;
– соль, перец черный молотый по вкусу.
Приготовление:
- Хорошо вымытые яйца отварите вкрутую. После отваривания опустите их в холодную воду.
- Помойте и почистите от кожуры огурцы, нарежьте кубиками и положите в салатницу.
- Помытый лук обсушите бумажными полотенцами и мелко нашинкуйте. Добавьте к огурцам.
- Освободите крабовые палочки от целлофана и нарежьте кубиками, предварительно разделив каждую пополам.
- Охлажденные яйца почистьте от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Также их можно натереть на большой терке.
- Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Слейте из кукурузы лишнюю жидкость и добавьте зерна в салат.
- Посолите и поперчите салат. Заправьте майонезом и перемешайте.