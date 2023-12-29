Салат с крабовыми палочками, свежими огурцами и кукурузой – классическая версия популярной закуски. Его очень просто приготовить, так что обязательно попробуйте.

Стоит попробовать Ап – и готово: готовим простые новогодние блюда с курочкой

Рецепт классического салата с крабовыми палочками

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 12 крабовых палочек;

– 2 огурца;

– 1 пучок зеленого лука;

– 340 граммов консервированной кукурузы;

– майонез 72% по вкусу;

– соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

Хорошо вымытые яйца отварите вкрутую. После отваривания опустите их в холодную воду. Помойте и почистите от кожуры огурцы, нарежьте кубиками и положите в салатницу. Помытый лук обсушите бумажными полотенцами и мелко нашинкуйте. Добавьте к огурцам. Освободите крабовые палочки от целлофана и нарежьте кубиками, предварительно разделив каждую пополам. Охлажденные яйца почистьте от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Также их можно натереть на большой терке. Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Слейте из кукурузы лишнюю жидкость и добавьте зерна в салат. Посолите и поперчите салат. Заправьте майонезом и перемешайте.

Ищете рецепт вкусного салата на Новый год? Попробуйте приготовить культовую "Белочку" – для нее нужно всего 3 ингредиента.