Салат с крабовыми палочками, свежими огурцами и кукурузой – классическая версия популярной закуски. Его очень просто приготовить, так что обязательно попробуйте.
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Рецепт классического салата с крабовыми палочками
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Хорошо вымытые яйца отварите вкрутую. После отваривания опустите их в холодную воду.
- Помойте и почистите от кожуры огурцы, нарежьте кубиками и положите в салатницу.
- Помытый лук обсушите бумажными полотенцами и мелко нашинкуйте. Добавьте к огурцам.
- Освободите крабовые палочки от целлофана и нарежьте кубиками, предварительно разделив каждую пополам.
- Охлажденные яйца почистьте от скорлупы и нарежьте на произвольные кусочки. Также их можно натереть на большой терке.
- Переложите крабовые палочки и яйца в салатницу. Слейте из кукурузы лишнюю жидкость и добавьте зерна в салат.
- Посолите и поперчите салат. Заправьте майонезом и перемешайте.