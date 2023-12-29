Салат з крабовими паличками, свіжими огірками та кукурудзою – класична версія популярної закуски. Його дуже просто приготувати, тож обов'язково спробуйте.
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Рецепт класичного салату з крабовими паличками
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Добре помиті яйця відваріть круто. Після відварювання опустіть їх у холодну воду.
- Помийте та почистьте від шкірки огірки, наріжте їх кубиками й покладіть у салатницю.
- Помиту цибулю обсушіть паперовими рушниками та дрібно наріжте. Додайте до огірків.
- Звільніть від целофану крабові палички та наріжте кубиками, попередньо розділивши кожну навпіл.
- Охолоджені яйця почистьте від шкарлупи та наріжте на довільні шматочки. Також їх можна натерти на великій тертці.
- Перекладіть крабові палички та яйця в салатницю. Злийте з кукурудзи зайву рідину та додайте зерна до салату.
- Посоліть та поперчіть салат. Заправте його майонезом і перемішайте.