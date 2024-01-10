К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью
10 января 2024, 18:30Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Все, кто когда-нибудь пробовал салат с куриной печенью, помнят его насыщенный вкус. Кроме этого, такое блюдо получается довольно бюджетным.
Для приготовления этого салата идеально подходит куриная печень. После жарки она будет очень мягкой и сочной.
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Рецепт салата с куриной печенью
- Время: 35 минут
- Порций: 1
– 200 граммов куриной печени;
– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– чайная ложка меда;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 1 кольцо ананаса;
– 1 столовая ложка масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– 3 помидора черри;
– 1 чайная ложка кунжута;
– половина столовой ложки горчицы в зернах;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– 150 граммов микса салата.
Приготовление:
- Печень залейте холодной водой, почистьте от пленок и жилок, после чего нарежьте на половинки, слегка посолите и обваляйте в крахмале.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте кусочки печени в течение 4 – 5 минут с чесноком. Добавьте половину чайной ложки меда и соевого соуса, готовьте еще 2 – 3 минуты.
- Во второй сковороде разогрейте сливочное масло с сахаром и карамелизуйте ананас по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
- Все ингредиенты соуса и половину чайной ложки меда смешайте в одной миске и перебейте блендером.
- Микс салата заправьте соусом. Сверху выложите ананас, печень и черри. Перед подачей посыпьте кунжутом.