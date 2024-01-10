К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью

Все, кто когда-нибудь пробовал салат с куриной печенью, помнят его насыщенный вкус. Кроме этого, такое блюдо получается довольно бюджетным.

Для приготовления этого салата идеально подходит куриная печень. После жарки она будет очень мягкой и сочной.

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Рецепт салата с куриной печенью

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 1

– 200 граммов куриной печени;– 2 столовые ложки кукурузного крахмала;– 2 – 3 зубчика чеснока;– чайная ложка меда;– 1 столовая ложка соевого соуса;– 1 кольцо ананаса;– 1 столовая ложка масла;– 1 чайная ложка сахара;– 3 помидора черри;– 1 чайная ложка кунжута;– половина столовой ложки горчицы в зернах;– 1 столовая ложка лимонного сока;– 3 столовые ложки оливкового масла;– 150 граммов микса салата.

Приготовление:

Печень залейте холодной водой, почистьте от пленок и жилок, после чего нарежьте на половинки, слегка посолите и обваляйте в крахмале. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте кусочки печени в течение 4 – 5 минут с чесноком. Добавьте половину чайной ложки меда и соевого соуса, готовьте еще 2 – 3 минуты. Во второй сковороде разогрейте сливочное масло с сахаром и карамелизуйте ананас по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Все ингредиенты соуса и половину чайной ложки меда смешайте в одной миске и перебейте блендером. Микс салата заправьте соусом. Сверху выложите ананас, печень и черри. Перед подачей посыпьте кунжутом.