Советуем попробовать этот простой рецепт. Сливочно-грибной соус отлично подчеркнет вкус мяса.

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Охотничий шницель с грибами

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Шницели помойте, обсушите, отбейте, посолите и поперчите.
  2. Чеснок почистьте и пропустите через пресс. Натрите им шницели и обмажьте их горчицей.
  3. Запанируйте мясо в муке и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до румяной корочки. Для этого нужно примерно по 5 минут с каждой стороны.
  4. Грибы помойте и порежьте кусочками, лук почистьте и измельчите кубиками.
  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности лук, высыпьте грибы и продолжайте готовить еще несколько минут. Затем добавьте 1 столовую ложку муки и сметану, налейте чуть-чуть воды, посолите, перемешайте и готовьте соус на маленьком огне 3 минуты.
  6. Перед подачей полейте шницели грибным соусом.