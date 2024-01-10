Советуем попробовать этот простой рецепт. Сливочно-грибной соус отлично подчеркнет вкус мяса.
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Охотничий шницель с грибами
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Шницели помойте, обсушите, отбейте, посолите и поперчите.
- Чеснок почистьте и пропустите через пресс. Натрите им шницели и обмажьте их горчицей.
- Запанируйте мясо в муке и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до румяной корочки. Для этого нужно примерно по 5 минут с каждой стороны.
- Грибы помойте и порежьте кусочками, лук почистьте и измельчите кубиками.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности лук, высыпьте грибы и продолжайте готовить еще несколько минут. Затем добавьте 1 столовую ложку муки и сметану, налейте чуть-чуть воды, посолите, перемешайте и готовьте соус на маленьком огне 3 минуты.
- Перед подачей полейте шницели грибным соусом.