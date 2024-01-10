Для приготування цього салату ідеально підходить куряча печінка. Після смаження вона буде дуже м'якою та соковитою.

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Рецепт салату з курячою печінкою

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 200 грамів курячої печінки;

– 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– чайна ложка меду;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 кільце ананаса;

– 1 столова ложка масла;

– 1 чайна ложка цукру;

– 3 помідори чері;

– 1 чайна ложка кунжуту;

– половина столової ложки гірчиці в зернах;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 3 столові ложки оливкової олії;

– 150 грамів міксу салату.

Приготування:

Печінку залийте холодною водою, почистьте від плівок та жилок, після чого наріжте на половинки, злегка посоліть та обваляйте в крохмалі. Розігрійте пательню з оливковою олією та обсмажте шматочки печінки протягом 4 – 5 хвилин з часником. Додайте половину чайної ложки меду та соєвого соусу, готуйте ще 2 – 3 хвилини. У другій пательні розігрійте вершкове масло з цукром та карамелізуйте ананас по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні. Всі інгредієнти для соусу та половину чайної ложки меду змішайте в одній мисці та перебийте блендером. Мікс салату заправте соусом. Зверху викладіть ананас, печінку та чері. Перед подачею посипте кунжутом.

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