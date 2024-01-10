Для приготування цього салату ідеально підходить куряча печінка. Після смаження вона буде дуже м'якою та соковитою.
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Рецепт салату з курячою печінкою
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 1
Приготування:
- Печінку залийте холодною водою, почистьте від плівок та жилок, після чого наріжте на половинки, злегка посоліть та обваляйте в крохмалі.
- Розігрійте пательню з оливковою олією та обсмажте шматочки печінки протягом 4 – 5 хвилин з часником. Додайте половину чайної ложки меду та соєвого соусу, готуйте ще 2 – 3 хвилини.
- У другій пательні розігрійте вершкове масло з цукром та карамелізуйте ананас по 3 хвилини з кожного боку на середньому вогні.
- Всі інгредієнти для соусу та половину чайної ложки меду змішайте в одній мисці та перебийте блендером.
- Мікс салату заправте соусом. Зверху викладіть ананас, печінку та чері. Перед подачею посипте кунжутом.