Он станет вашим любимым: готовим бюджетный и вкусный салат с куриной печенью
15 января 2024, 19:40Читати новину українською
Источник:karinafisenkova
Из куриной печени можно приготовить вкуснейший салат. Кроме этого, он получится довольно бюджетным.
Ингредиенты нужны самые простые. В частности, консервированный горошек и морковь.
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Салат с куриной печенью
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 банка консервированного горошка;
– 1 луковица;
– 1 морковка;
– 400 граммов куриной печени;
– 4 квашеных огурца;
– соль, перец, майонез по вкусу.
Приготовление:
- Отварите печень до готовности.
- Очистьте лук и морковь. Лук порежьте кубиками, а морковь натрите. Обжарьте овощи на растительном масле.
- Порежьте отварную и охлажденную печень соломкой. То же сделайте с огурцами.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль, перец и хорошо перемешайте.